16+
​На форуме «Цифровые решения» в Москве представили тюменские проекты

Тюменская делегация принимает участие в форуме «Цифровые решения»

​На форуме «Цифровые решения» в Москве представили тюменские проекты
t.me/av_moor

Тюменская область вновь остается в числе лидеров цифровой трансформации: по итогам 2024 года показатель цифровой зрелости ключевых отраслей региона достиг 92,8%, а уровень цифровизации образования – 100%. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов на сессии федерального форума «Цифровые решения», который состоялся в Москве.

В столице 14 ноября состоялась сессия «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы» в рамках форума «Цифровые решения». Дискуссию модерировал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Вместе с Тюменской областью в обсуждении участвовали представители Московской, Калужской, Новосибирской и Челябинской областей.

Участники обменялись опытом внедрения цифровых сервисов и обсудили вопросы перехода на российское программное обеспечение, меры государственной поддержки и ключевые вызовы, с которыми регионы сталкиваются на этапе цифровизации.
Выступая на сессии, Станислав Логинов перечислил наиболее значимые цифровые проекты, реализованные в Тюменской области за последние годы. Среди них – единая региональная система здравоохранения, к которой подключены все государственные медучреждения. Это обеспечило стопроцентный переход на электронную медицинскую карту пациента и повысило скорость обмена данными между врачами.

Продолжается модернизация инфраструктуры связи: к интернету подключены 1 164 социально значимых объекта, а в 588 населенных пунктах улучшено качество связи. Ещё одно направление – внедрение платформы «Московская электронная школа», позволившей обеспечить прозрачный контроль успеваемости детей и оптимизировать взаимодействие между школами и родителями.

Для повышения безопасности жители региона теперь могут использовать сервис «Паводки» – систему мониторинга паводковой ситуации, которая обеспечивает оперативное информирование о рисках.

По словам Логинова, достигнутые результаты подтверждают правильность выбранного курса: «За последние годы мы добились значительных результатов: повысили уровень цифровой зрелости, обеспечили стопроцентную цифровизацию образования, внедрили передовые медицинские сервисы. Наш опыт подтверждает, что использование современных технологий позволяет значительно повысить качество жизни граждан и эффективность государственного управления».

Тюменская область также сохраняет лидирующие позиции в рейтингах цифровой трансформации. В 2024 году регион стал лауреатом национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» за разработку системы «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области». Награда была отмечена на федеральном уровне и лично Президентом России.

Форум «Цифровые решения» проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных».


14 ноября в 21:30
