Эксперты дали прогноз по инфляции в России

Эксперты дали прогнозы по инфляции и развитию экономики на крупном инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар». Повышение внутренней эффективности предприятий станет ключевым фактором для поддержания конкурентоспособности экономики в условиях высоких ставок и ограниченного доступа к внешнему капиталу, а смягчение денежно-кредитной политики даст стимул для активизации инвестиций.

По оценке ВТБ, инфляция по итогам текущего года составит чуть выше 7%, а в 2026 году снизится до 5,5%, что все еще выше целевого уровня Банка России. При этом, по словам члена правления банка Виталия Сергейчука, сбалансированный рост — это около 1,5% ВВП.

Участники дискуссии подчеркнули, что новые инвестиционные возможности будут связаны прежде всего с развитием промышленности, локализацией производств и технологической модернизацией. Необходимость повышения производительности труда обусловлена и низкой безработицей, ставящей «рекорд за рекордом». Отдельное внимание на форуме уделили роли бизнеса в повышении качества жизни населения.