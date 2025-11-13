В Тюмени состоялось заседание Регионального совета первичек «Единой России»

В Тюмени состоялось заседание Регионального совета первичных отделений «Единой России». Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что первички партии выполняют ключевую задачу – обеспечивают поддержку граждан, помощь семьям и участникам СВО, содействуют в реабилитации бойцов, вернувшихся домой после ранений.

Особое внимание уделено цифровизации партийной работы. «Партийные цифровые сервисы хорошо зарекомендовали себя как инструмент мобилизации актива и привлечения новых единомышленников к рядам партии», – подчеркнул губернатор.

Еще одной темой обсуждения стало развитие отделений общественной организации участников СВО «Держава». Сейчас они работают в 15 из 26 муниципалитетов региона. Глава региона поставил задачу увеличить это число и сделать работу более системной.

«Первичные отделения «Единой России», муниципальные депутаты Тюменской области – сильная команда, которая постоянно развивается и трудится на благо земляков. Именно это позволяет партии оставаться ведущей политической силой в регионе и стране. Наша важнейшая задача – оправдать доверие людей», – подчеркнул Александр Моор.