В России в 2026 году вырастут выплаты по больничным листам

Социальный фонд России сообщил об увеличении максимальных выплат по больничным листам с 2026 года. По проекту бюджета СФР на ближайшую трёхлетку, предельный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 6 827,4 руб. (сейчас — 5 673,97 руб.), то есть прибавка может составить до 1 200 руб. в день, пишут «Ведомости».

Рост продолжится и далее: в 2027 году максимальная дневная выплата достигнет 7 860 руб., в 2028-м — 8 489 руб. В СФР пояснили, что индексация связана с повышением предельной базы для начисления страховых взносов, от которой рассчитываются максимальные размеры пособий.

Пособие по больничному, как и прежде, зависит от страхового стажа и официального заработка: при стаже 8 лет и более выплачивается 100% среднего заработка, но не выше установленного предельного значения; при меньшем стаже применяется понижающий коэффициент — в пределах действующих правил.

Фонд напомнил, что с 2021 года все листки нетрудоспособности оформляются в электронном виде, а уведомления об их открытии, назначении и перечислении средств автоматически поступают гражданам в личный кабинет на «Госуслугах». Это ускоряет обмен данными между медучреждениями, работодателями и СФР и сокращает сроки выплат.