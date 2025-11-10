В России ФСБ сможет обязывать мобильных операторов отключать сотовую связь

Российских операторов связи обяжут приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. Соответствующие поправки к статьям 44 и 46 федерального закона «О связи», разработанные Минцифры, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» источник в Белом доме и источник, близкий к комиссии.

Документ предусматривает, что оператор должен прекратить предоставление услуг связи по запросу ФСБ «в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ». Конкретные условия и порядок такого прекращения будут детализированы в соответствующих подзаконных актах. В самом законопроекте они сформулированы как меры по «защите от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Отдельно оговорено, что операторы не будут нести ответственность перед абонентами за неисполнение договорных обязательств, если оно связано с выполнением требований спецслужбы. Таким образом, в случае введения ограничений по запросу ФСБ претензии клиентов к операторам за перерывы в связи считаться не будут.

Проект согласован с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором, получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента. Дальнейшая процедура предполагает внесение поправок в Госдуму и их прохождение парламентских чтений.