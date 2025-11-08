МАК завершил расследование посадки Airbus A321 в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование аварийной посадки самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершенной на кукурузное поле в Подмосковье в августе 2019 года, передает РБК. Как следует из опубликованного финального отчета, причиной инцидента стало попадание крупной птицы в двигатель, а действия экипажа сопровождались дезорганизацией и потерей работоспособности.

Согласно выводам экспертов, в двигатель №1 попали как минимум три птицы, в том числе одна массой свыше 1,13 кг – это соответствует определению «большая птица» в авиационной сертификации. В результате оба двигателя получили повреждения и частично потеряли тягу.

Также в отчете отмечается, что предупреждения о присутствии птиц в районе аэродромов стали восприниматься как формальность и превратились в «фоновый шум», независимо от уровня потенциальной угрозы. При этом в работе аэропорта в Раменском были выявлены недостатки, связанные с мерами по отпугиванию птиц и контролем состояния летного поля.

Помимо технических факторов, комиссия МАК обратила внимание на психологическое состояние пилотов. По ее заключению, экипаж столкнулся с ситуацией, не отрабатываемой на тренажерах, и допустил «непоследовательные, хаотичные» действия, что может свидетельствовать о частичной потере работоспособности из-за «психоэмоционального напряжения».

Напомним, 15 августа 2019 года самолет A321, выполнявший рейс Москва – Симферополь, сразу после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Экипаж принял решение посадить лайнер вне аэродрома – на кукурузное поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 233 человека, 75 из них обратились за медицинской помощью, погибших не было. СК России тогда возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.