Тюменцев научат распознавать кибермошенников на специальных семинарах

В Тюменской области стартовала масштабная серия обучающих мероприятий, направленных на эффективную профилактику кибермошенничества. С 7 ноября по 15 декабря 2025 года лекции и семинары пройдут в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске, охватив более 700 участников.

Представители Управления МВД России по Тюменской области, прокуратуры Тюменской области и Отделения Банка России по Тюменской области выступят спикерами, делясь актуальной информацией и практическими советами. Программа обучения включает разбор реальных примеров, конкретных сценариев и уловок, а также развитие практических навыков реагирования на угрозы. Слушатели узнают, какие психологические приемы используют кибермошенники и как вовремя распознать попытку обмана.

Особое внимание уделяется распространению знаний: представители организаций и предприятий региона, прошедшие обучение, поделятся полученной информацией со своими коллегами, способствуя повышению общей киберграмотности населения.

Данная инициатива реализуется в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год при поддержке правительства Тюменской области совместно с Управлением МВД России по Тюменской области, Отделением Банка России по Тюменской области и прокуратурой Тюменской области. Более подробную информацию о методах защиты от мошенничества можно найти на официальном сайте стопмошенники72.рф.