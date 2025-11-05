В России вскоре появятся специальные детские SIM-карты

В России введут специальные детские SIM-карты, пишут «Ведомости». Родители смогут по запросу получать геотреки своих детей без подачи официальных заявлений и судебных решений. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Обязанность для всех детей всё-таки оформлять SIM-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей», — сказал он.

По словам министра, упрощённый доступ к данным о перемещениях ребёнка будет предоставляться именно законным представителям и призван повысить оперативность реагирования в экстренных ситуациях. Порядок выдачи и использования детских SIM-карт, а также механизмы идентификации родителей планируется закрепить нормативно.