12-летний сын Плющенко заболел во время шоу «Спящая красавица»

Вчера, 3 ноября, 12-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, почувствовал себя плохо после выступления в ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Мальчика увезли на скорой помощи, сообщает Sport24.

По словам Евгения Плющенко, у сына всю ночь перед выступлением держалась высокая температура, однако заменить его в шоу было некем – Александр исполнял главную роль принца.

«Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира – а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой», – рассказал Плющенко-старший.

Позже продюсер Яна Рудковская уточнила, что госпитализация ребенку не потребовалась.

«В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить – ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца – заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят.Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили – сказали, что будет кататься. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением. С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем», – уточнила Рудковская «Спорт-Экспрессу».

По ее словам, семья Плющенко планировала уехать в Москву вечером 3 ноября, однако из-за состояния сына решила остаться в Санкт-Петербурге еще на сутки.

Ледовое шоу «Спящая красавица» было посвящено 43-летию Евгения Плющенко. Сам фигурист исполнял в постановке роль короля, а его сын – принца. Александр занимается фигурным катанием с 2017 года в академии «Ангелы Плющенко» и регулярно участвует в совместных шоу с отцом.