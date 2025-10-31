В России на месяц отложили взимание нового утильсбора для машин

Минпромторг РФ отложит до 1 декабря 2025 года вступление в силу новых правил расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей. Проект постановления внесён в правительство, сообщает Газета.Ru.

Решение принято в интересах покупателей, которые заказали и оплатили автомобили мощностью свыше 160 л.с., но не успели ввезти их в Россию к 1 ноября — исходной дате начала действия новой методики. На фоне ажиотажного спроса на погранпереходах сформировались очереди, что задержало доставку заказанных машин. Без переноса сроков тысячам автовладельцев пришлось бы доплачивать по повышённым ставкам.

В министерстве напомнили, что изменения не затронут тех, кто уже оплатил утильсбор по действующим параметрам до вступления новой нормы: «Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы». Вместе с тем потенциальным покупателям рекомендовано учитывать предлагаемые корректировки при планировании новых заказов.

Первый вице-премьер Денис Мантуров пояснил, что привязка утильсбора к мощности двигателя не направлена на «закрытие» рынка и устранение конкуренции, а призвана сделать локальное производство автомобилей в РФ экономически более привлекательным, чем импорт. По оценке Мантурова, нововведения могут отразиться на стоимости частного ввоза так называемых «санкционных» иномарок — брендов, покинувших российский рынок три года назад, поскольку существование такой «лазейки» снижает интерес производителей к локализации. При этом, по его словам, «в результате введения нового утильсбора не стоит ожидать резкого роста цен».

Отсрочка вступления новой методики до 1 декабря 2025 года должна сгладить переходный период для покупателей и участников рынка и дать отрасли время адаптироваться к обновлённым правилам.