Автомобильные номера старого образца — без триколора — менять не приндется

МВД разъяснило, что автовладельцам не требуется менять регистрационные знаки без изображения триколора, если они выданы до вступления в силу обновлённого ГОСТа, обязывающего размещать флаг России на номерных знаках. «Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РБК.
С 1 января 2025 года, согласно изменениям в ГОСТе, на автомобильных номерах обязательно наличие российского триколора. Управление автомобилем с нестандартными номерами влечёт предупреждение или штраф 500 рублей.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев направил в МВД просьбу обратить внимание на автомобили без изображения флага, заявив, что владельцы таких номеров демонстрируют «пренебрежение» к государству или «призывают к сепаратизму». Он предлагал предоставить год на приведение номеров в соответствие новым правилам. МВД уточнило: предписания о массовой замене ранее выданных знаков законом не установлены.