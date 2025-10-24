Тюменская делегация участвует в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025»

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9713   EUR  94,0820  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    23 октября в 11:37
    1907 1
  • Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского

    Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского

    25 октября в 16:45
    361 0
  • ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров

    ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров

    25 октября в 16:13
    342 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева

    ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева

    25 октября в 15:39
    354 0
  • ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря

    ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря

    25 октября в 15:06
    349 0 
  • ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню

    ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню

    25 октября в 14:18
    374 0
  • ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    25 октября в 13:43
    409 0
  • ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели

    ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели

    25 октября в 12:52
    419 0
  • ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма

    ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма

    25 октября в 12:02
    429 0
  • ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме

    ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме

    25 октября в 10:08
    466 0
  • ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян

    ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян

    24 октября в 19:38
    786 0
  • В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их

    В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их

    24 октября в 17:49
    801 0
  • Власти Югры направили 30 млрд рублей на 1,5 тысячи километров линий электропередачи

    Власти Югры направили 30 млрд рублей на 1,5 тысячи километров линий электропередачи

    24 октября в 16:41
    779 0
Больше новостей
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ваше отношение к аренде жилья:

Арендую, плачу втемную 7.3%

Арендую, плачу в белую 7.3%

Сдаю в аренду втемную 36.6%

Сдаю в аренду в белую 2.4%

Другое 46.3%

Всего голосов: 41

Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская область делится опытом развития здравоохранения на всероссийском конгрессе

Тюменская делегация участвует в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025»

​Тюменская область делится опытом развития здравоохранения на всероссийском конгрессе
Фото: vk.com/oblzdrav72

Делегация Тюменской области принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025», который проходит в Москве. Ведущие медицинские специалисты, представители власти, науки и бизнеса собрались для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом в сфере здравоохранения.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова представила региональный опыт участия в профильных проектах и рассказала о создании Регионального кадрового центра здравоохранения.

Центр призван повысить квалификацию медицинских кадров, улучшить качество оказываемой медицинской помощи и создать благоприятную атмосферу в коллективах.

– Мы стремимся к созданию сформированной команды, которая ориентирована на конечный результат по выполнению своей профессиональной деятельности. Качественная безопасная медицинская помощь и атмосфера в коллективе – залог достижения поставленных целей, – подчеркнула Наталья Логинова.

Тюменская область также участвует в реализации проектов ЦНИИОИЗ Минздрава России. Проект «Баланс» направлен на оценку удовлетворенности медицинских сотрудников, а «Стимул» – на изучение уровня удовлетворенности пациентов.


нравится (0) не нравится (0)
24 октября в 14:14, просмотров: 730, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 559
  2. ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме 467
  3. ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма 430
  4. ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели 420
  5. ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень 410
  6. ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню 374
  7. Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского 361
  8. ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева 354
  9. ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря 349
  10. ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров 342
  1. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 1947
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 1908
  3. Изменение НДС: удар по малым компаниям или по лакунам черного бизнеса, где надо навести порядок? 1897
  4. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 1895
  5. В зоне ответственности дорожников находится состояние важной городской инфраструктуры. От их качества зависит качество жизни сургутян 1892
  6. ​​В администрации Нефтеюганска прошли обыски. СМИ сообщают о деле против первого замглавы 1667
  7. Благодаря вашему труду днем и ночью, в сложных северных условиях строятся, обновляются и содержатся в порядке наши дороги 1625
  8. ​Вторая печь и новый колумбарий: как планируют модернизировать крематорий Сургута 1591
  9. Благодаря вам мы можем успешно реализовывать масштабные проекты, привлекать инвестиции и улучшать качество жизни югорчан 1548
  10. Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым 1535
  1. ​Где концерты, Зин? 11719
  2. Погуляем, поедим 8741
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6712
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6262
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5648
  6. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 5476
  7. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5294
  8. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4947
  9. ​​А под снегом – урожай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4700
  10. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4435

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика