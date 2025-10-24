Тюменские аграрии идут на рекорд

В Тюменской области сбор урожая достиг 99,2% – это 1 850 000 тонн. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Чейметов.
По словам Чейметова, этот год может стать рекордным по урожайности за всю историю Тюменской области. Ожидается, что урожайность зерновых составит 29,6 центнера с гектара. Особенно хорошие показатели демонстрирует картофель – 330 центнеров с гектара, что на 10% больше, чем в прошлом году. Уборка картофеля уже завершена.
Продолжается сбор овощей открытого грунта, урожайность которых составляет 546 центнеров с гектара.
Сельхозпроизводители также успешно заготовили корма высокого качества, перевыполнив план по сену и сенажу на 104%, а по силосу – на 107%.
– Мы продолжаем увеличивать молочную продуктивность. За 9 месяцев рост составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволяет нам уверенно обеспечивать население молоком, соответственно, молочными продуктами на перспективу, – отметил Владимир Чейметов.
Аграрии уже готовятся к посевной кампании 2026 года: засыпано 96% семян и обработано 80% освободившихся от урожая земель.