Тюменские студенты займутся правовым просвещением молодежи

При уполномоченном по правам человека в Тюменской области создан Молодежный общественный совет, в состав которого вошли 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета. Первое заседание совета состоялось 22 октября в правительстве Тюменской области. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

От имени уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой участников совета по видеосвязи приветствовал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий.

– Тюменская область входит в число лидеров по привлекательности для молодого поколения, где созданы все условия для развития и участия молодежи в управлении делами государства, – отметил Илья Чечельницкий. – Замечательно, что вы, молодые ребята, включаетесь в работу по защите прав и свобод человека.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских подчеркнул, что в задачи совета входит выработка предложений по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, формированию правовой культуры и активной гражданской позиции, поддержке молодежных общественных правовых инициатив.

Председатель регионального молодежного общественного совета Александра Антонова отметила, что совет станет важным шагом в развитии молодежной политики в регионе.

– Мы в корпусе правовых волонтеров видим, что уровень правовой грамотности у молодежи невысок, поэтому правовое просвещение станет одним из важных направлений работы совета, – сказала Александра Антонова.

В планах совета – взаимодействие с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества», правоохранительными структурами, социальными и общественными организациями.

– За молодежью – будущее нашего общества. Ваши энергия, креативность и неравнодушие помогут эффективнее защищать права жителей Тюменской области, – отметил Олег Датских. – Уверен, что совет станет площадкой для обмена опытом, обучения и реализации молодежных проектов в сфере прав человека.