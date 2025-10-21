Тюменцам помогут распознать мошенников: создан бесплатный видеоурок с советами экспертов

Тюменские эксперты разработали новый видеоурок, призванный помочь жителям распознавать мошеннические схемы и уберечь свои сбережения. Видеоинструкция рассказывает о распространенных способах обмана, таких как звонки от мнимых «госорганов», переходы по ссылкам на поддельные сайты и вложения в фейковые инвестиции.

Ведущим ролика стал популярный радиоведущий «Диполь ФМ» Роман Ильич, выбранный самими жителями региона в ходе опроса и кастинга.

Главное преимущество видеоурока – его практичность и доступность. Реальные ситуации разбираются на примерах, которые легко запомнить, а информация изложена без сложных терминов. Ролик дает четкий алгоритм действий: что говорить, куда звонить и на что обращать внимание, чтобы отличить фейковый звонок от настоящего.

Посмотреть видеоинструкцию и узнать, как не стать жертвой мошенников, можно на сайте стопмошенники72.рф.

Проект стопмошенники72.рф реализуется при поддержке Правительства Тюменской области в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2025 год, совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области.