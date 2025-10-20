Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени идет по графику

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о ходе строительства гостиницы межуниверситетского кампуса. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

В настоящее время проект второго этапа строительства кампуса, включающий возведение еще девяти объектов, находится на государственной экспертизе. Параллельно ведутся подготовительные работы на стройплощадке: прокладываются временные дороги и сети, выполняется разбивка осей зданий, закупаются сваи и плиты для дорожного покрытия.

– Работа над созданием Межуниверситетского кампуса в Тюмени ведется уже третий год в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Мы планируем завершить строительство до конца 2028 года, – отметил губернатор.

Межуниверситетский кампус станет центром притяжения для талантливой молодежи, площадкой для разработки и внедрения передовых технологий, а также новым драйвером социально-экономического развития Тюменской области.