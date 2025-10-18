Тюменские молодогвардейцы участвуют в доставке 20 тонн гуманитарной помощи в новые регионы РФ

В составе масштабного отряда, объединившего 100 волонтеров со всей России, в новые субъекты Российской Федерации отправились и представители Тюменской области. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставят 20 тонн гуманитарной помощи, включая медикаменты, маскировочные сети для военнослужащих, продукты питания и предметы первой необходимости.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, обращаясь к волонтерам перед отправкой, подчеркнул важность их миссии и искреннюю готовность помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации.

– О патриотизме можно говорить очень много и красиво. Но, когда наступает в жизни момент и нужно реально показать, насколько ты патриот и на что готов, это и есть настоящее испытание и настоящая жизненная школа. Там, где вы работали и где продолжаете свою работу, вас узнают в лицо. Вы делаете это искренне, от души, очень профессионально, – отметил Владимир Якушев.

Отправка этого отряда стала юбилейной – 100-й гуманитарной миссией «Молодой Гвардии Единой России». За два года в ней приняли участие более 6,5 тысяч молодых людей.

Активисты оказывают адресную помощь населению, помогают в медицинских учреждениях, организуют развлекательные и образовательные мероприятия для детей.