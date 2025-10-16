​Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно концепции, рост числа трудовых мигрантов в России сохранится до 2030 года. Это связано с продолжающейся потребностью экономики в иностранных работниках. При этом подчеркивается, что новые вызовы и угрозы национальной безопасности требуют совершенствования подходов к регулированию миграции.

Одной из задач государственной политики станет повышение ответственности работодателей за соблюдение миграционного законодательства, а также создание условий для сокращения числа нарушений среди иностранных граждан.

Среди ожидаемых результатов реализации концепции названы:

снижение числа нелегальных мигрантов и преступлений, совершаемых иностранными гражданами, включая несовершеннолетних;

уменьшение доли мигрантов, незаконно занятых на рынке труда;

снижение количества детей мигрантов, не посещающих образовательные учреждения;

увеличение доли иностранных студентов в российских вузах;

расширение целевых программ набора трудовых мигрантов;

рост числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности и переезжающих в страну на постоянное место жительства.

Как отмечается в документе, главной целью миграционной политики является сбалансированное развитие рынка труда, укрепление демографического потенциала страны и обеспечение общественной безопасности.

Ранее, 13 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с момента запуска реестра нелегальных мигрантов 5 февраля 2025 года из России были выдворены около 35 тысяч человек, нарушивших миграционные правила. По его данным, на 1 сентября в базе контролируемых лиц числились 770 тысяч мигрантов, треть из которых составляют женщины и дети.

Кроме того, с 11 сентября для лиц, незаконно находящихся на территории страны, введены новые ограничения: им запрещено регистрировать браки и разводы, устраивать детей в детские сады и школы, получать водительские права, управлять транспортными средствами и открывать банковские счета.