В Тюменской области усилят поддержку участников СВО и молодежи на рынке труда

Правительство Тюменской области, объединение профсоюзов и объединение работодателей подписали дополнительное соглашение, продлевающее действие Регионального трехстороннего соглашения до 2028 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.
Документ определяет принципы взаимодействия между властью, бизнесом и профсоюзами в решении ключевых вопросов, касающихся занятости, оплаты труда и социальной поддержки жителей региона.
В соглашение внесен ряд важных изменений и дополнений, направленных на:
- дополнительную защиту участников специальной военной операции и их семей;
- развитие института наставничества на предприятиях;
- поддержку молодых работников и создание благоприятных условий для их адаптации на рабочем месте;
- укрепление семейных ценностей;
- обязательства работодателей по созданию условий для профессионального роста сотрудников.
– Укрепление социального партнерства между властью, профсоюзами и работодателями в Тюменской области продолжаем, – подчеркнул глава региона.
Работа по развитию кадрового потенциала в регионе ведется в том числе в рамках реализации нацпроекта «Кадры».