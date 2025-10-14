В Госдуме предложили не мучать россиян справками о доходах

Группа депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» направила письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить всем государственным органам требовать у граждан справки о доходах и другие документы, которые можно получить через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет ТАСС.

Как отмечают авторы инициативы, несмотря на цифровизацию государственных услуг, россияне по-прежнему сталкиваются с необходимостью предоставления справок о доходах и суммах налога, в том числе формы 2-НДФЛ. «Сохранение в других ведомствах требования предоставлять справку о доходах или другие документы, имеющиеся у федеральных органов исполнительной власти, является избыточным административным барьером, который увеличивает нагрузку на граждан, бухгалтерии и иные структурные подразделения предприятий, государственные органы», — подчеркнули депутаты.

Парламентарии просят министра «проработать вопрос о введении единого для всех органов власти запрета запрашивать у граждан справки о доходах и иные документы», а также обеспечить повсеместный переход на получение необходимых сведений из информационных систем федеральных и региональных органов власти, государственных фондов, МФЦ и муниципальных учреждений через СМЭВ.

По словам депутатов, информационный обмен между ведомствами через систему СМЭВ уже позволяет передавать данные о доходах и налогах граждан без их участия. «Так, Федеральная налоговая служба обладает всеми необходимыми сведениями о доходах и суммах налогов граждан и предоставляет их компетентным органам по каналам СМЭВ», — отметили они.

Авторы инициативы подчеркнули, что успешный опыт Социального фонда России, который при назначении единого пособия получает данные о доходах граждан в автоматическом режиме, подтверждает готовность технологий для полного отказа от бумажных справок.