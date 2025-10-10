В Совете Федерации оценили тюменский опыт реабилитации участников СВО через спорт

Члены Комитета Совета Федерации по социальной политике во второй день работы в Тюменской области посетили спорткомплекс «Олимпия» в поселке Боровский Тюменского района, где созданы условия для реабилитации участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сенатор Жанна Чефранова пообщалась с бойцами СВО, проходящими реабилитацию в комплексе.

Для занятий спортом и восстановления здоровья созданы все условия: большой спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, один из которых предназначен для реабилитации. Инфраструктура спорткомплекса приспособлена для людей с особенностями здоровья.

Губернатор напомнил, что осматривал этот спорткомплекс в середине августа вместе с секретарем Генсовета «Единой России», первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым.

– Помощь ветеранам СВО в восстановлении – одно из приоритетных направлений нашей работы. А спорт – это отличный способ реабилитации, – подчеркнул глава региона.

Напомним, что Тюменская область стала площадкой для выездного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященного вопросам реабилитации участников специальной военной операции.