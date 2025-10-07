Фонд капремонта Тюменской области отчитался о завершении работы в нескольких муниципалитетах

В Тюменской области активно идет подготовка к отопительному сезону. В рамках программы капитального ремонта в сентябре были завершены работы в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске и Тюменском районе. Всего отремонтировано 111 конструктивных элементов. Наибольшее количество ремонтов пришлось на системы тепло- и водоснабжения – 32 и 31 объект соответственно. Также были обновлены 16 крыш и 11 фасадов.

Всего в 2025 году планируется капитально отремонтировать более 800 конструктивных элементов многоквартирных домов.

– Жители, которые ежемесячно платят взносы в общий котел, делегировали свои полномочия по капитальному ремонту домов специалистам Фонда. Его работу департамент ЖКХ держит на особом контроле. Сейчас идут плановые ремонты 2025 года. Мы уже сверстали планы и организовали отбор подрядчиков на 2026 год. И смотрим горизонт планирования 2027-2029 годов. В фокусе – все 7 500 многоквартирников программы. Это очень ответственная работа, – подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Региональная программа капитального ремонта стартовала в Тюменской области в 2015 году. За прошедшее время было восстановлено более 10,8 тысяч конструктивных элементов.