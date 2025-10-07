16+
​Треть крупных городов России показала спад цен на жилье. Югра не попала в выборку

В 18 городах России снизились цены на жилье

Фото: ru.freepik.com

Сразу в 18 из 50 крупнейших городов России снизились цены на вторичное жилье в третьем квартале 2025 года, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG. Аналитики объясняют спад охлаждением спроса после активного первого полугодия. Эффект усилили высокие ставки по ипотеке.

Лидерами по удешевлению стали:

  • Краснодар – минус 2,82% − до 128,3 тыс. руб. за 1 кв. м.,
  • Тюмень – 2,72% − до 126,4 тыс. руб.,
  • Хабаровск – 2,57% − до 133,2 тыс. руб.,
  • Сочи – 2,53% − до 307,6 тыс. руб.,
  • Новокузнецк – 2,24% до 93,1 тыс. руб.

В списке также оказались Барнаул, Уфа, Ростов-на-Дону, Пенза и Красноярск.

При этом в большинстве городов − 29 из 50 − жилье по-прежнему растет в цене. Самый резкий рост показал Курск − средняя цена 1 кв. м жилья увеличилась сразу на 8,52%, до 114,8 тыс. руб. Также в топ-5 вошли Ижевск, Челябинск, Пермь и Санкт-Петербург.

Редакция siapress.ru дополнительно запросила информацию по исследованию, в частности, о состоянии цен на жилье в Югре. В пресс-службе компании отметили, что ни один из городов округа не подпадает под фильтр мониторинга.

По словам руководителя сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко, говорить о снижении цен на первичном рынке в ХМАО пока рано. Однако, в регионе оживает вторичный сегмент, с помощью которого местные жители покупают новостройки.


Сегодня в 17:14
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i реклама на siapress.ru
