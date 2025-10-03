В Ишиме увековечили память о бронепоезде «Патриот», созданном для фронта

В Ишиме состоялось торжественное открытие мемориала «Бронепоезд № 742 «Патриот», посвященного трудовому подвигу ишимских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Мемориал представляет собой полноразмерный макет бронепоезда, воссозданного по архивным чертежам и фотографиям Министерства обороны РФ. Этот бронепоезд был построен в Ишиме в годы войны.

– Год упорного труда – и на фронт ушёл настоящий боевой состав. Очередной большой вклад тружеников тыла в общую Великую Победу, – подчеркнул Александр Моор.

Длина макета составляет 40 метров и включает в себя платформу ПВО, бронеплатформу, бронепаровоз и тендер для угля.

Создание мемориала стало результатом совместной работы специалистов РЖД, которые осуществляли транспортировку и установку, и администрации города, благоустроившей привокзальную площадь. Финансирование на закупку материалов и частей было выделено из бюджета Тюменской области.

Александр Моор выразил уверенность, что мемориал станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города, а также площадкой для проведения памятных мероприятий.

– Особенно символично, что мемориал открыт в год 80-летия Великой Победы. Он стал третьим памятником, открытым в рамках партийного проекта «Единой России» «Оружие Победы». Первые два – торпедный катер «Комсомолец» в Тюмени и планер А-7 в Заводоуковске. Эти памятники объединяют поколения, помогают сохранять правду о войне и выражают благодарность защитникам Отечества – героям прошлого и настоящего, – заключил глава региона.