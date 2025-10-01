Тюмень встречает участников X юбилейной Спартакиады пенсионеров России

В Тюмени проходит X юбилейная Спартакиада пенсионеров России – масштабное спортивное событие, собравшеее более 700 спортсменов «серебряного» возраста из 78 регионов страны, а также представителей из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул значимость мероприятия, отметив, что Тюменская область является спортивным центром и создает все условия для активного долголетия жителей.

– Тюменская область по праву считается одним из спортивных центров страны. У нас создана инфраструктура, которая позволяет принимать соревнования федерального уровня. Но главное – это люди. Более половины тюменцев «серебряного» возраста участвуют в программе «Активное долголетие». В 2024 году порядка 1200 пенсионеров региона получили знаки отличия ГТО, многие из них – золотые. А движение «серебряных» волонтёров уже стало примером для всей России, – подчеркнул глава региона.

На Спартакиаде задействованы 150 волонтеров, дополнительно набрано 82 серебряных добровольца, которые будут выполнять функции атташе. На каждом объекте организованы медкабинет и дежурство скорой помощи, также медицинские пункты созданы в отелях. Усилена безопасность мероприятия.

Жители Тюменской области могут поддержать спортсменов на различных площадках города, включая СК «Центральный», Легкоатлетический манеж, СОЦ «Зодчий», МСЦ «Олимпия» и экопарк «Затюменский».

– Благодарю спортсменов за силу духа, волонтёров за помощь в организации, Союз пенсионеров России, Министерство спорта РФ – за доверие. Уверен, что Спартакиада в Тюмени подарит всем её участникам новые силы, яркие эмоции и спортивные победы, – добавил губернатор.