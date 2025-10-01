В Тюменской области выросла смертность в ДТП

На заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Тюменской области Александр Моор выразил обеспокоенность увеличением числа погибших в ДТП. По данным за восемь месяцев текущего года, в регионе в дорожно-транспортных происшествиях погибло 116 человек, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Моор подчеркнул необходимость координации усилий всех заинтересованных сторон – региональных органов власти и федеральных структур – для решения проблемы.

– Работа требует координации всех – и региональных органов власти, и федеральных структур. Ранее мы уже приняли ряд решений, сейчас важно оценить их реализацию и выработать новые подходы, чтобы снизить аварийность и сохранить жизни людей, – отметил глава региона.

Основными причинами аварий по-прежнему остаются нарушения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Губернатор привел примеры последних дней: в 29 сентября Тюмени на пешеходном переходе была сбита десятилетняя девочка, а 30 сентября семилетний мальчик, не спешившись с велосипеда на «зебре», попал под автомобиль. К счастью, в обоих случаях трагедии удалось избежать.

По итогам заседания были приняты решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения в регионе.