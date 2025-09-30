Тюменские сельхозтоваропроизводители готовятся к межрегиональной выставке

Тюменские сельхозтоваропроизводители готовятся представить свои достижения на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа (УрФО), которая пройдет с 29 по 31 октября в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

Более 30 организаций агропромышленного комплекса Тюменской области представят потенциал региона в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья, а также продемонстрируют результаты научных исследований.

Особое внимание будет уделено достижениям Научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья (НИИСХ СЗ) – филиала Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН).

– На стенде региона ученые НИИСХ Северного Зауралья представят сорта сельхозкультур тюменской селекции, которые входят в десятку лучших сортов национального рейтинга: пшеницы, овса и гороха, – рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО проводится с 2010 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента в округе. В мероприятии традиционно участвуют представители агросектора из регионов Уральского федерального округа, а также Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других ведомств. Регионы представляют свою продукцию и подводят итоги сезона.