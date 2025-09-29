Тюменский опыт поддержки семей участников СВО взят на вооружение по всей России

Тюменские специалисты представили уникальные наработки по поддержке семей участников СВО на XVI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» в Ульяновске, поделившись с коллегами из других регионов проверенными методиками психологического сопровождения и межведомственного взаимодействия. Опыт Тюменской области получил высокую оценку и был признан одним из лучших в стране.

Делегация региона завоевала три награды: диплом лидера в номинации «Преодоление угроз безопасности детей», диплом лидера в номинации «Укрепление традиционных семейных ценностей» и диплом за эффективную организацию работы форума.

– Чтобы помочь человеку, недостаточно просто ждать, когда он обратится с проблемой. Наша сила — в слаженности. Когда социальные службы действуют как единый механизм, мы можем прийти на помощь своевременно, а главное – предвидеть те сложности, с которыми может столкнуться семья. Это особенно важно для семей участников СВО – им нужна не разрозненная поддержка, а комплексное сопровождение на пути к новой, мирной жизни. Именно такой подход мы и представляли на форуме, – отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Форум объединил 600 участников из 77 регионов России. Всего участники представили 400 практик. Организатором Форума выступил Фонд поддержки детей.

Напомним, в Тюменской области действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для членов их семей.