В 2017 году в Тобольске появится современная гостиница со SPA

К 2027 году в Тобольске появится новый современный туристический центр, включающий в себя 4-звездочную гостиницу и SPA-центр. Этот проект, реализуемый при поддержке властей региона тюменской компанией «София-Инвест», станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры города.

Инвестор получил значительную поддержку от властей. Инвестиционное агентство Тюменской области предоставило земельный участок без торгов, а также выделило инвестиционный займ. Ход реализации проекта и выполненные работы на объекте оценили инвесткоманда Тобольска и генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

В настоящее время строительство идет полным ходом. По словам исполнительного директора компании Алексея Ергалиева, параллельно со строительными работами ведется работа над фирменным стилем и стандартами обслуживания совместно с компанией Кронвелл Групп. В начале октября к территории отеля будет подведен газ, до конца ноября завершатся кровельные работы на двух корпусах, а в ближайшее время начнется монтаж оконных систем. Ожидается, что новый комплекс создаст не менее 80 рабочих мест.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что за первую половину 2025 года регион посетили более 1,8 миллиона человек, что позволяет ожидать к концу года сохранения туристического потока на уровне прошлого года.