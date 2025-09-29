Тюменская область и Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Тюменская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество в сфере науки и технологий. Делегация Тюменской области начала рабочий визит в Беларусь со встречи с Государственным комитетом по Науке и технологиям Республики, где обсуждались перспективы проведения совместных исследований.

Стороны обменялись дорожными картами по развитию сотрудничества, обсудили форматы финансирования исследований и договорились расширить перечень направлений для совместной работы. В приоритете – биобезопасность, медицина и искусственный интеллект.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что программа визита включает изучение опыта Беларуси в производстве топливных брикетов из торфа и удобрений.

– В Беларуси расположено одно из крупнейших производств в Европе – ОАО «ТБЗ Ляховичский». Компания развивает производство по выпуску новых видов жидких и сухих гуминовых удобрений на основе торфа – гуматов. Наш регион также обладает серьезными запасами торфа, здесь возможно развитие сотрудничества, – подчеркнул он.

В программе визита также запланировано совещание с Министром энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом и участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».