Тюменские производители ищут пути на полки федеральных сетей

​Тюменские производители расширяют присутствие в магазинах федеральных сетей

​Тюменские производители расширяют присутствие в магазинах федеральных сетей
Фото: vk.com/tmninvest

Тюменские производители активно ищут возможности для расширения своего присутствия в федеральных торговых сетях. В Тюмени прошла серия закупочных сессий, где местные компании смогли представить свою продукцию представителям Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») и «Магнит».

– Главная цель встреч — поддержка местных производителей и расширение присутствия региональной продукции на полках федеральных торговых сетей, – рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

Во встречах участвовали производители продовольственных товаров из разных уголков Тюменской области: Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского, Ишимского, Нижнетавдинского, Голышмановского округов. Все они являются участниками проекта «Покупай Тюменское», который реализуется в регионе с 2009 года и объединяет 73 производителя продуктов питания.

В рамках сессий обсуждались условия сотрудничества, требования к качеству и упаковке продукции, а также проводились индивидуальные переговоры. Особое внимание уделили мерам поддержки от АО «Корпорация МСП» и развитию проекта «Фермерский островок».

Первый магазин «Фермерский островок» уже открыт в Тюмени (ул. Осипенко, 79), а второй планируется открыть в ТЦ «Гудвин».


Сегодня в 20:08
