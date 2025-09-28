Тюменская учительница вошла в число лучших педагогов России

Тюменский педагог Мария Евдокимова стала лауреатом всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года России 2025».

Мария Евдокимова успешно прошла конкурсные испытания заключительного этапа, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил педагога с этим достижением в своем официальном канале в MAX, отметив:

– Это гордость для Тюмени и всей области. Поддержим Марию Михайловну на пути к финалу.

Впереди у Марии Евдокимовой – второй тур заключительного этапа конкурса, который пройдет в Подмосковье. Ей предстоит продемонстрировать свое мастерство в конкурсных испытаниях «Мастер-класс», «Блиц-турнир» и «Образовательный форсаж».

Имена победителей и призеров конкурса будут объявлены в преддверии Дня учителя, а торжественная церемония награждения состоится в Кремле 3 октября.

Стоит отметить, что Тюменская область уже имеет опыт побед в этом престижном конкурсе. В 2021 году учитель физики гимназии №16 города Тюмени Екатерина Костылева стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021». Благодаря этой победе заключительный этап конкурса «Учитель года» в 2022 году прошел в Тюмени.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» – это крупнейший профессиональный конкурс для педагогов, направленный на выявление и поддержку талантливых учителей, распространение передового педагогического опыта и повышение престижа профессии учителя. В 2025 году конкурс проводится уже в 36-й раз.