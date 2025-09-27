16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6118   EUR  97,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области разработают единые правила по контролю за использованием земельных участков

Правила использования участков земли в Тюменской области будут контролировать БПЛА

​В Тюменской области разработают единые правила по контролю за использованием земельных участков
t.me/apkto72

Правительство Тюменской области намерено изменить подход к контролю за использованием земель сельскохозяйственного назначения и участков в населенных пунктах, сделав ставку на современные технологии и унификацию правил. Об этом стало известно на заседании регионального правительства под руководством губернатора Александра Моора.

Регион планирует создать единый цифровой реестр выявленных нарушений, а также активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и геоинформационные системы для удаленного мониторинга. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев, представляя план действий.

– Среди предложений: регламентировать межуровневое взаимодействие земельного государственного надзора и муниципального контроля, создать единый региональный реестр выявленных нарушений, разработать единый регламент проведения проверок, использовать в работе специалистов, осуществляющих функции муниципального земельного контроля, БПЛА и геоинформационные системы для удаленного мониторинга и визуализации данных, – передает пресс-служба правительства региона.

На заседании также напомнили о признаках неиспользования земельных участков, которые будут являться основанием для принятия мер:

  • зарастание более 50% (более 20% на особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях) площади земельного участка сорными растениями;
  • на оставшейся площади отсутствует ведение сельскохозяйственной деятельности или она осуществляется на менее чем 25% площади такого земельного участка (в совокупности с зарастанием земельного участка).

Признаки неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков:

  • если участок не предназначен для строительства, нельзя допускать захламления, загрязнения отходами более 50% площади участка, а также зарастание более половины площади участка сорными растениями высотой более 1 метра, деревьями, кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения;
  • если земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, нельзя допускать захламления или загрязнения отходами 50% площади участка, а также разрушение имеющихся объектов зданий, сооружений (разрушение крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон). Нужно построить и оформить индивидуальный жилой дом в течение 7 лет с момента оформления прав на земельный участок;
  • если земельный участок предназначен для строительства и размещения капитальных объектов (не ИЖС), нельзя допускать захламления или загрязнения отходами 50% площади участка, а также разрушение имеющихся объектов зданий, сооружений (разрушение крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон). Нужно оформить здание, строение в течение 5 лет с момента оформления прав на земельный участок.

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:50, просмотров: 231, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюменском межвузовском кампусе разместят 15 современных лабораторий 605
  2. ​В Тюмени открылся новый логистический центр федеральной сети 560
  3. ​Сургут выходит на финиш дорожного сезона: 70% работ уже завершено 493
  4. ​В Югру пришли первые заморозки: впереди снег с дождем и сильный ветер 450
  5. ​Новый iPhone 17 вышел – старые подешевели: в Югре цены рухнули на треть 428
  6. ​Андрей Стеценко возглавил департамент городского хозяйства Сургута 423
  7. Огромные траты на школьные автобусы в Сургуте — одно последствий либеральной миграционной политики 413
  8. ​Почти треть югорчан уверены: детей можно рожать и без брака 358
  9. ​Простые чувства – непростая музыка: в Сургуте стартовал фестиваль «Мир звучит» // ВИДЕОФАКТ 293
  10. ​В Тюменской области разработают единые правила по контролю за использованием земельных участков 231
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2985
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2515
  3. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2474
  4. ​Комедия с интригой 2338
  5. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 2146
  6. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 1897
  7. ​В Москве завершился международный конкурс «Интервидение». Победу одержал Вьетнам 1762
  8. Сургутские депутаты предложили дать «Авроре» еще один шанс — при помощи молодежной палаты 1741
  9. ​В Екатеринбурге задержали бизнесмена Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных 1714
  10. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 1703
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 8059
  2. ​Опасные интернет-тренды 7448
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 7124
  4. Честная пятидневка 6810
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6249
  6. ​Дикая Бара 5578
  7. С шашкой – за парту 5133
  8. ​Радость победы и горечь потерь 5053
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4881
  10. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3930

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика