Команда ТИУ участвует во всероссийском конкурсе

Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) разрабатывают проекты благоустройства общественных пространств, чтобы раскрыть исторический и культурный потенциал города и привлечь туристов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Команда четверокурсников Института архитектуры и дизайна ТИУ – Александр Летушов, Виктория Гвоздева, Яна Христюк, Дарья Деменчук и Максим Кузнецов – подала заявку на всероссийский студенческий конкурс «Благоустрой!» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Поддерживаю такие инициативы, – заявил Александр Моор. – Они важны не только для профессионального роста молодых специалистов, но и для реального преображения нашего региона. Конкурс дает возможность получить экспертизу от ведущих специалистов страны и реализовать лучшие проекты.

Губернатор выразил уверенность, что тюменские студенты достойно представят регион на всероссийском уровне. Подобные проекты не только позволяют молодым специалистам проявить себя, но и способствуют созданию более комфортной и привлекательной городской среды.

В конкурсе «Благоустрой!» принимают участие студенты-архитекторы от 17 до 35 лет. Главный приз конкурса – 1 000 000 рублей.