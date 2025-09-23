В Советском районе открылся первый бизнес-класс для школьников

Об открытии первого в Советском районе бизнес-класса сообщил на своих страницах в соцсетях глава Евгений Буренков. Он отметил, что вместе с директором ВТБ в муниципалитете Сергеем Козловым, а также представителями педагогического и предпринимательского сообщества принял участие в торжественном мероприятии. Десятиклассники теперь будут изучать не только школьные предметы, но и основы предпринимательства.

– Формат обучения даст ребятам уникальную возможность познакомиться с практикой бизнеса, освоить современные цифровые технологии и подготовиться к дальнейшему профессиональному пути, – сообщил глава Советского района Евгений Буренков.

Преподавать финансовую грамотность, учить проектной и исследовательской работе и развитию предпринимательского мышления будут эксперты банка, университетов и представители действующего бизнеса.

– Сегодняшние школьники определят будущее Югры завтра. Наша задача – дать им необходимые знания и инструменты, чтобы их первые бизнес-идеи могли превратиться в успешные проекты, – прокомментировал Сергей Козлов.

Проект «Бизнес-классы Югры» инициирован уполномоченным по защите прав предпринимателей в округе и поддерживается департаментом образования и науки. В разных муниципалитетах региона открыты уже около 20 бизнес-классов.