Победителем «Интервидения» стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук

Вчера, 20 сентября, в Москве состоялся международный музыкальный конкурс «Интервидение». Победу одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук, передают РИА Новости.

«Для меня это большая честь. Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере», – поделился впечатлениями музыкант.

Он также отметил, что собирается потратить часть призовых средств на запись новых песен и празднование вместе с командой, а также направить часть выигрыша на благотворительность в России.

Второе место на «Интервидение» занял исполнитель из Кыргызстана, третье – участник из Катара. Всего в конкурсе участвовали артисты из 23 стран, среди которых Беларусь, Индия, Китай, Казахстан, Сербия, Египет, Бразилия, Венесуэла, Куба, ЮАР, США и Россия как хозяйка фестиваля.