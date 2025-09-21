Победителем «Интервидения» стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук

Вчера, 20 сентября, в Москве состоялся международный музыкальный конкурс «Интервидение». Победу одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук, передают РИА Новости.
«Для меня это большая честь. Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере», – поделился впечатлениями музыкант.
Он также отметил, что собирается потратить часть призовых средств на запись новых песен и празднование вместе с командой, а также направить часть выигрыша на благотворительность в России.
Второе место на «Интервидение» занял исполнитель из Кыргызстана, третье – участник из Катара. Всего в конкурсе участвовали артисты из 23 стран, среди которых Беларусь, Индия, Китай, Казахстан, Сербия, Египет, Бразилия, Венесуэла, Куба, ЮАР, США и Россия как хозяйка фестиваля.
Певец Ярослав Дронов (Шаман) рассказал об авторе песни, которую он исполнил на «Интервидении»: «Я уже работал с произведениями Максима Фадеева. Могу сказать, что его творчество всегда находится на границе реального мира и божественного».
От себя:
Вчера я попытался посмотреть этот конкурс. Даже не смог до конца дослушать исполнение песни Шамана. Чувствуется, что наша попса опустилась до плинтуса. Вот текст «божественной» песни Фадеева:
Я не молчу, ты меня прости
Если никак — просто отпусти
И прямо по сердцу ты сказала мне:
«Не могу забыть эти буквы — нет»
[Припев]
Эта любовь разбила мои сны —
Осколки от весны, уо-оу
И эта любовь, которой я поверил
И всё тебе доверил, моя любовь
И не по пути нашим облакам
Надо идти по твоим следам
И, может быть, снова ты увидишь нас с тобою
И мы глаза откроем, мы глаза откроем
[Припев]
Эта любовь разбила мои сны —
Осколки от весны, уо-оу
И эта любовь, которой я поверил
И всё тебе доверил, моя любовь.
Ужас!!!! Стыдно за Россию!