ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
​Инвестиция в будущее: в Нижневартовске открыли современную учебную аудиторию

Студенты НВГУ получили современную аудиторию для развития инновационных навыков

​Инвестиция в будущее: в Нижневартовске открыли современную учебную аудиторию
Предоставлено компанией

В Нижневартовском госуниверситете открыли новую аудиторию для подготовки студентов в сфере инновационных технологий. Проект поддержал ВТБ, а дизайн-проект был разработан и реализован самими студентами, в университете есть факультет искусств и дизайна. Новое пространство с современным оборудованием станет площадкой для получения качественных знаний и практических навыков, соответствующих требованиям современного рынка труда.

«Этот проект – прекрасный пример успешного сотрудничества между бизнесом, высшим образованием и талантливой молодежью. Вместе мы создали новую точку притяжения для инновационного мышления и развития студентов, открывая перед будущими специалистами новые горизонты. Уверен, что создавая комфортные условия для учебы, мы помогаем талантливым ребятам раскрывать свой огромный потенциал именно здесь, в Югре. Чтобы они видели возможности для построения карьеры и улучшения жизни на своей родной земле», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

По словам проректора по экономике и развитию НВГУ Буркита Махутова, для университета важна поддержка профессионального роста студентов. А новое образовательное пространство будет мотивировать учиться и развиваться.


Сегодня в 18:18, просмотров: 130, комментариев: 0
Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

