Студенты НВГУ получили современную аудиторию для развития инновационных навыков

В Нижневартовском госуниверситете открыли новую аудиторию для подготовки студентов в сфере инновационных технологий. Проект поддержал ВТБ, а дизайн-проект был разработан и реализован самими студентами, в университете есть факультет искусств и дизайна. Новое пространство с современным оборудованием станет площадкой для получения качественных знаний и практических навыков, соответствующих требованиям современного рынка труда.

«Этот проект – прекрасный пример успешного сотрудничества между бизнесом, высшим образованием и талантливой молодежью. Вместе мы создали новую точку притяжения для инновационного мышления и развития студентов, открывая перед будущими специалистами новые горизонты. Уверен, что создавая комфортные условия для учебы, мы помогаем талантливым ребятам раскрывать свой огромный потенциал именно здесь, в Югре. Чтобы они видели возможности для построения карьеры и улучшения жизни на своей родной земле», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

По словам проректора по экономике и развитию НВГУ Буркита Махутова, для университета важна поддержка профессионального роста студентов. А новое образовательное пространство будет мотивировать учиться и развиваться.