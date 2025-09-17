В Тюмени открыто производство для выпуска оборудования для нефтегазовой отрасли

В Тюмени начал работу новый производственный комплекс ОФС (ГК «ТОФС»), который будет выпускать оборудование для нефтегазовой отрасли, включая роторно-управляемые системы для бурения скважин.

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Инвестиции в строительство завода составили около 7 млрд рублей, создано 150 рабочих мест. Соглашение о его возведении было подписано два года назад на полях Тюменского нефтегазового форума (TNF), а в 2025 году предприятие введено в строй.

Министр промышленности и торговли отметил, что ввод новых мощностей способствует укреплению позиций российского нефтегазового машиностроения.

– Крайне важно, чтобы инвестиции нефтесервисных компаний в производство окупались и были обеспечены гарантированным спросом. Открытие новых производственных площадей несомненно способствует укреплению позиций отечественного нефтегазового машиностроения и переходу российского энергетического комплекса на отечественное оборудование. Благодаря этим и другим подобным мощностям, которые появятся в нашей стране, мы продолжим повышать технологическую независимость ТЭК вплоть до уровня в 90 процентов, – сказал Антон Алиханов.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что запуск предприятия стал примером того, как инициативы, предложенные на TNF, воплощаются в конкретные проекты:

– Завод начинает работу в составе регионального нефтегазового кластера и будет производить оборудование для отрасли – импортозамещение в чистом виде. TNF подтверждает свой статус площадки, где рождаются инициативы, укрепляющие промышленность, энергетику и технологический суверенитет страны, – заявил глава региона.