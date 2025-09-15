Мошенники нашли новый способ обмануть родителей школьников

Злоумышленники теперь представляются школьными психологами, рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребёнок якобы не прошёл обязательное тестирование. Сценарий завершается «дистанционными проверками» и передачей денег и ценностей лже-курьеру — такую схему выявили эксперты ВТБ.

Во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем они сообщают своим «жертвам» об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить «проверку» дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

«Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым», — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.