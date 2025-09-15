В Госдуме напомнили, что владельцы жилья обязаны регистрировать арендаторов при аренде свыше трех месяцев

Владельцев жилья могут оштрафовать, если они не оформят временную прописку на арендатора, проживающего в квартире более 90 дней. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5 000 до 7 000 рублей, в других регионах − от 2 000 до 5 000 рублей. Эти санкции предусмотрены статьей 19.15.2 КоАП РФ», − предупредил парламентарий.

Однако в ряде случаев владельцы квартир могут избежать наказания: если жилплощадь предоставлена на срок менее 90 дней, если арендатор − близкий родственник, зарегистрированный по другому адресу, либо если у арендатора есть законные основания, позволяющие обойтись без прописки, например, служебная командировка с подтверждающими документами.