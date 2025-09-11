Аэропорт Краснодара вновь открыт для полетов

Краснодарский аэропорт вновь открыт для обслуживания рейсов после более чем трёхлетнего перерыва. Как сообщил Минтранс РФ, с 09:00 мск 11 сентября аэропорт возобновил работу, а первый регулярный рейс «Аэрофлота» из Москвы состоится 17 сентября. Воздушная гавань прекратила деятельность в феврале 2022 года по соображениям безопасности, пишут «Ведомости».

По словам генерального директора ПАО «Аэрофлот» Сергея Александровского, уже запущены прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. До конца сентября планируется восстановить и международное сообщение — в Ереван, Стамбул и Дубай.

Росавиация уточнила, что полёты будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск при ограничении — не более пяти взлётов и посадок в час. Безопасность обеспечена: все вопросы были проработаны межведомственной рабочей группой, а возможность выполнения рейсов подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Штат аэропорта полностью укомплектован — кадровый потенциал удалось сохранить за счёт регулярных тренировок и обучения на базе аэропорта Сочи. Летом 2024 года в Краснодаре завершили ремонтные работы: обновили фасады и парковочную зону.

В Минтрансе отметили, что открытие аэропорта значительно расширит транспортные возможности региона и сделает более доступным отдых на курортах Азовского и Чёрного морей.