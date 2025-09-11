Тюмень стала площадкой для обмена опытом в сфере ранней помощи детям

Тюменская область стала площадкой для обмена опытом в сфере ранней помощи детям с особенностями развития. На базе Регионального центра сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов стартовала трехдневная стажировка Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, собравшая специалистов из разных регионов страны.

В стажировке принимают участие руководители и специалисты служб ранней помощи из Алтайского края, Нижегородской, Омской, Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики.

Первый день программы был посвящен обсуждению региональной модели ранней помощи семьям с детьми.

– Тема ранней помощи крайне актуальна, так как в последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа детей с инвалидностью. Ранняя помощь направлена на то, чтобы помочь семье с ребенком, который развивается с задержкой или отклонениями от норм. Важно помочь именно на ранних стадиях развития, в период с рождения до трех лет, – рассказал начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев.

Почему именно Тюмень

Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов получил статус профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей благодаря многолетнему успешному опыту в сфере оказания ранней помощи и наличию практик-призеров Всероссийских и региональных конкурсов.

Являясь областным Ресурсным методическим центром по ранней помощи, Региональный центр ведет активную образовательную деятельность с привлечением экспертов федерального уровня, готовит специалистов в сфере ранней помощи и оказывает непрерывное сопровождение служб (кабинетов) ранней помощи.

Цель стажировки – показать опыт работы служб ранней помощи Тюменской области и обменяться мнениями, технологиями, методиками с другими регионами России.