Молодежь УрФО назвала условия, при которых готова строить карьеру в промышленности

Почти половина молодых жителей УрФО согласны работать на производстве, но только если завод будет выглядеть как офис айтишников. Светлые цеха, чистота, стильный интерьер, зоны отдыха, кафе и даже спортзал − без всего этого зумеры не готовы связывать себя с промышленностью. Об этом рассказали аналитики hh.ru и Level Group.

«Больше всего отпугивают молодежь от работы на производстве такие факторы, как унылая, серая, «совковая» обстановка (60%), удалённость места работы от города и транспорта (56%), устаревшее, громоздкое оборудование (52%), плохая экология вокруг, а также грязь и неприятные запахи (47%), ощущение изоляции от «цивилизации» (28%), а также отсутствие нормальных зон отдыха и столовой (25%)», − говорится в результатах опроса.

При этом образ идеального производства в голове зумеров − это не грохочущий цех, а почти офис мечты: чисто, светло, высокие потолки, коворкинг-зоны, зеленые уголки и зоны отдыха с настольными играми и диванами. Также в топе пожеланий − нормальное питание (45% хотят столовую с хорошей едой), ИИ-помощники, спортзалы и даже фитнес-клубы. Идею «стильного дизайна, как в ИТ-офисе», поддержали 19% опрошенных.

Среди респондентов 49% признались, что пойдут работать на завод, если он соответствует этим критериям. Лишь 12% заявили, что такая перспектива им совсем неинтересна.