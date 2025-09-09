В Тюменской области стартует конкурс для профессионалов всех сфер

Департамент труда и занятости населения Тюменской области объявил о старте приема заявок на региональный конкурс «Трудовой код», направленный на популяризацию достижений профессионалов из разных сфер. Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Славим человека труда!» и национального проекта «Кадры».

Принять участие могут как физические лица, работающие в организациях и у ИП на территории области, так и юридические лица. Конкурс предлагает четыре номинации: «Человек труда» – для рабочих, инженеров, учителей, врачей и социальных работников; «Предприниматель – созидатель» – для владельцев собственного бизнеса; «Трудовая династия» – для семей, где минимум два члена семьи заняты одним видом деятельности; «Молодой профессионал» – для участников до 35 лет с высокими достижениями в любой сфере.

– Награждение победителей состоится в октябре 2025 года в ходе торжественного мероприятия фестиваля кинофильмов «Ноль Плюс». Участие бесплатное и предоставляет отличную возможность представить обществу реальные истории успеха, служащие образцом самоотверженности и профессионализма, – подчеркнули в департаменте.

Заявки принимаются в электронном виде до 26 сентября 2025 года. С формой заявки, перечнем документов и положением о конкурсе можно ознакомиться на Интерактивном портале службы занятости Тюменской области.