В Бердюжском районе Тюменской области появится современная система водоотведения для защиты экологии

В Бердюжском районе Тюменской области ведется подготовка к строительству современной системы водоотведения. Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев и глава Бердюжского района Александр Хуснулин осмотрели перспективную площадку для размещения канализационных очистных сооружений (КОС).

– Объект очень важен для сохранения экологии региона. Наилучшие технологии позволяют выстроить качественную очистку. Для сбора стоков от потребителей планируется построить коллекторы протяженностью около 5 км и 4 насосные станции. Также проект предусматривает возведение сливной станции, которая сможет принимать бытовые стоки от ассенизационных машин, обслуживающих частный сектор, – рассказал Семён Тегенцев.

Проект включает в себя строительство наружной сети хозяйственно-бытовой канализации, сбросного коллектора, насосных станций и самих очистных сооружений, которые будут сбрасывать очищенную воду в озеро Грязное. Проектная мощность КОС составит 1 572 кубических метра в сутки.

Реализация проекта запланирована в рамках концессионного соглашения с компанией «Тюмень Водоканал». Заключение соглашения ожидается до конца 2025 года. Подобные канализационные очистные сооружения также планируется запустить в Упоровском районе в 2026 году.