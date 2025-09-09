Семьям трудовых мигрантов могут запретить въезжать в Россию

руппа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на въезд и пребывание в России членов семей трудовых мигрантов. Документ поступил в нижнюю палату парламента, его текст оказался в распоряжении ТАСС.

Согласно проекту, члены семей иностранных граждан, работающих в РФ, не смогут приезжать в страну. Исключение сделано только для граждан Белоруссии. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

В пояснительной записке отмечается, что новая норма позволит сократить миграционный приток на 15–20% за счёт исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов. Это, по мнению авторов, снизит нагрузку на социальную инфраструктуру и уменьшит бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

Сергей Миронов подчеркнул, что предлагаемые изменения являются «важным шагом на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов в России».