В проекты ГЧП вовлечено более триллиона рублей

Партнерство государства и частного капитала успешно развивается. В такие проекты привлечено уже более триллиона рублей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры в России. Об этом в ходе ВЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Эксперт выделил несколько ключевых отраслей, которые имеют перспективы для инвестиций. По его словам, инфраструктурное строительство, включая проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, а также увеличение добычи нефти после снятия ограничений ОПЕК, находятся в центре внимания. Также агросекторе ожидается хороший урожай, а для Дальнего Востока важны экспортно-импортные операции с Китаем и Юго-Восточной Азией, что требует значительных вложений в транспортную инфраструктуру и развитие портов.

– Социальная инфраструктура по своей сути не отличается от дорожных или аэропортовых проектов с точки зрения проектирования и финансирования. Это новый тренд, и мы видим большой спрос со стороны государства на развитие такого рода проектов, — отметил Сергейчук.