Ремонт трассы «Екатеринбург – Тюмень» завершат раньше срока

На трассе Екатеринбург - Тюмень идёт масштабный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводятся на трёх участках общей протяженностью два километра, расположенных на «Подъезде к г. Тюмени». Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

– Всего будет отремонтировано 38 тысяч квадратных метров покрытия. На всей площади уже произведено фрезерование и уложен выравнивающий слой. На площади более 20 тысяч квадратных метров уложен верхний слой. После этого будет нанесена разметка, – рассказал заместитель начальника отдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Константин Никитин.

Ремонт затронул следующие участки:

От «Обхода г. Тюмени» до границ производства работ строящейся развязки по Московскому тракту.

От границ производства работ строящейся развязки до границ производства работ объекта «Разворотные петли» в районе д. Дербыши.

От объекта «Разворотные петли» в районе д. Дербыши до перекрёстка с улицей Плодовой, включая перекрёсток и 100 метров в сторону поста ДПС.

Особенностью является то, что работы производятся в границах участка дороги, переданного из федеральной собственности. По контракту завершение ремонта запланировано на 15 октября 2025 года, однако дорожники рассчитывают завершить все работы досрочно.