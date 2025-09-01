В России изменились правила продажи земли и построек на дачах

С 1 сентября в России вступил в силу закон, регулирующий правила владения и использования дачных и садовых участков. Теперь владельцам запрещается разделять жилые и садовые дома между разными собственниками, а также продавать постройки отдельно от земельного участка.

Документ также устанавливает запрет на создание садовых участков в местах, где садоводство и огородничество не допускается. В частности, речь идёт о землях сельскохозяйственного назначения, являющихся сельхозугодьями, и землях населённых пунктов в границах территориальных зон, где ведение садоводства и огородничества для собственных нужд не разрешено.

Кроме того, закон уточняет ряд ключевых понятий: «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы». Вводится и чёткое разграничение регулирования «коллективного» и «индивидуального» садоводства и огородничества.

По замыслу законодателей, эти меры должны упорядочить использование земель, защитить интересы владельцев и садовых товариществ, а также исключить злоупотребления при купле-продаже дачных объектов.