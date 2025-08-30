16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3316   EUR  94,0479  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Министр Антон Алиханов примет участие в пленарной сессии TNF

На TNF обсудят технологический суверенитет в промышленности

​Министр Антон Алиханов примет участие в пленарной сессии TNF
t.me/panteleevav72

Третий день Тюменского нефтегазового форума (TNF), который состоится 17 сентября, будет посвящен стратегическим вопросам развития промышленности. Главным событием станет пленарная сессия «Технологическое лидерство: объединяя усилия» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В рамках форума планируется обсудить стратегическое направление развития промышленности, сформулированное президентом России Владимиром Путиным, который подчеркнул: «Занимаясь исключительно импортозамещением и обратным инжинирингом мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах».

– Копирование зарубежных технологий в конечном счете ведёт к постоянному отставанию. Новые технологии в стране уже появляются, общие платформы для их апробации созданы. На форуме представят инновационное оборудование, прошедшее процедуру стандартизации и уже используемое на месторождениях. Наш разговор на тему технологического суверенитета будет максимально предметен, – отметил Андрей Пантелеев.

Напомним, что Промышленно-энергетического форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября 2025 года.

– Значение форума как главной отраслевой площадки страны растёт год от года. Уверен, и в этот раз участники продемонстрируют интересные технологические решения для развития топливно-энергетического комплекса страны, – подчеркивал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
30 августа в 18:53, просмотров: 268, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Амина против Софии: родители Югры чаще называют своих детей арабскими именами 565
  2. ​В Сургуте отремонтируют 13 внутриквартальных проездов 439
  3. ​В Югре подорожали сыр и рыба, но сильно упали цены на яйца 429
  4. ​В Сургуте ливень затопил улицу Югорскую 419
  5. ​Врачи Сургута спасли маму и ее дочь весом 930 грамм 419
  6. ​Новые штрафы, контроль за мигрантами и запрет навязанных услуг: что изменится в сентябре 407
  7. Уличному искусству Сургута пора взрослеть и будоражить умы, а не наполняться красочными картинками и скульптурной банальщиной 405
  8. ​Не отправили сразу – отправят через полгода: в России изменились правила призыва 356
  9. ​Ранняя диагностика спасает жизни: итоги диспансеризации в Тюменской области 355
  10. ​В России 31 декабря объявили выходным 341
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3867
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 2680
  3. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 2069
  4. «Мы хотели сделать странную и маленькую игру для небольшого количества людей»: интервью с разработчиком видеоигры Loop Hero 2065
  5. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2001
  6. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 1829
  7. Nordwind Airlines запустит прямые рейсы между Казанью и Сургутом 1570
  8. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 1515
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1506
  10. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1486
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7428
  2. ​Единственный в истории Сургута 5104
  3. Оборонные комиссии – в действии 4717
  4. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4521
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 4474
  6. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 4354
  7. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4310
  8. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4300
  9. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4091
  10. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3948

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика